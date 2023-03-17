Новости. Выпуск от 17.03.2023 г.
00:00 | ПРИВЕТСТВИЕ
00:40 | Анонс
01:08 | Президент встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
02:06 | Визит Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка в Казахстан.
03:08 | Глава государства подписал закон, направленный на предупреждение пыток
03:50 | Инициативы Президента на заседании ОТГ
09:17 | Ряд встреч с представителями международных организаций проведены в ЦИКе
12:58 | Госсоветник провел встречу с руководством Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами
14:06 | Об особенностях предвыборной кампании - в интервью с главным экспертом отдела политических исследований КИСИ при Президенте
Алишером Тастеновым.
21:44 | 306,6 млрд тг для выплаты компенсаций казахстанцам по тенговым депозитам поступили в банки.
25:04 | В АО «Ембімунайгаз» отмечают Наурыз.
27:10 | Флешмоб: Казахские кюи одновременно сыграют во всех школах и колледжах страны
28:01 | В преддверии Наурыза в Семее прошёл конкурс на лучший бата
28:47 | На юге республики растёт популяция краснокнижных каратауских архаров