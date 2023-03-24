Новости. Выпуск от 20.03.2023 г.

К. Токаев принял Закон «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс»

К. Токаев подписал указ об утверждении информационной доктрины

Телефонный разговор К. Токаева с Президентом Израиля

К. Токаев поздравил Е. Рыбакину с победой в Индиан-Уэллсе

ЦИК с данными по явке – как прошел день выборов в Казахстане

Нарушения на выборах не выявлены

30 лет ООН в РК: устойчивое развитие

Минфин США разблокировал деньги «Казатомпрома», которые ранее попали под санкции

Актобе. Жителям Кобды, чьи дома разрушились от паводка построят новые, также пострадавшим семьям вручили сертификаты на полмиллиона тенге, аким области и министр ЧС побывали в Уилском и Кобдинском районе.

Брифинг СЦК по паводкам

Представители УДП посетили Центр соцобслуживания «Шарапат», порадовали постояльцев концертом, посвящённом Наурыз мейрамы.

Корреспондентам Жибек жолы и Казинформ «ТРК Президента РК» вручили медали МЧС РК за участие в спасательной операции в Турции

Верующие мусульмане готовятся к началу священного месяца Рамазан

В Алматы проходит первый Кубок страны по теннису на колясках