Новости. Выпуск от 27.03.2023 г.
Глава государства подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан 8 созыва. И распоряжение о созыве очередной сессии АНК
Президент принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Президент принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова
Заседание ЦИК об итогах внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК
Об итогах выборов в Казахстане - в интервью политологом Арманом Токтушаковым
Сборная Казахстана по футболу одержала сенсационную победу над командой Данией.
О развитии казахстанского футбола и достижениях спортсменов – в интервью с Президентом казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым.
Елена Рыбакина поделилась призовыми с 14 казахстанскими теннисистками-юниорками
Спартакиада УДП
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинги шести казахстанских банков
В Казахстане построят 50 учебно-оздоровительных и 100 крупных досуговых детских центров. Комментарий Т.Турлова
Второй этап республиканской олимпиады "IQanat" проходит в Актау
Еще в одном селе Актюбинской области объявлен режим ЧС местного масштаба
Подробности массового отравления детей-участников олимпиады прокомментировали власти Шымкента
Династия мастеров из Кокшетау делится секретами изготовления домбры