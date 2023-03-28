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  • 28.03.2023, 14:12

Новости. Выпуск от 27.03.2023 г.

Глава государства подписал указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан 8 созыва. И распоряжение о созыве очередной сессии АНК

 Президент принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР

Президент принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова

Заседание ЦИК об итогах внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК

Об итогах выборов в Казахстане - в интервью политологом Арманом Токтушаковым

Сборная Казахстана по футболу одержала сенсационную победу над командой Данией.

О развитии казахстанского футбола и достижениях спортсменов – в интервью с Президентом казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым. 

Елена Рыбакина поделилась призовыми с 14 казахстанскими теннисистками-юниорками

Спартакиада УДП

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинги шести казахстанских банков

В Казахстане построят 50 учебно-оздоровительных и 100 крупных досуговых детских центров. Комментарий Т.Турлова

Второй этап республиканской олимпиады "IQanat" проходит в Актау

Еще в одном селе Актюбинской области объявлен режим ЧС местного масштаба

Подробности массового отравления детей-участников олимпиады прокомментировали власти Шымкента

Династия мастеров из Кокшетау делится секретами изготовления домбры

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