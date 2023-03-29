Новости. Выпуск от 28.03.2023 г.

Президент выступит на открытии первой сессии парламента РК нового созыва

ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса

Казахстанских священослужителей научат общаться с террористами

Миссия МАГАТЭ исследует ядерно-энергетическую программу Казахстана до принятия решения по строительству АЭС

Новые логистические маршруты для экспорта казахстанской пшеницы в Европу и Турцию

О внешней торговле, альтернативных транзитных маршрутах для экспорта и импорта товаров – в интервью с управляющим директором НПП «Атамекен». М.Амриным

Как складывается ситуация с дизтопливом на фоне плановых ремонтных работ на НПЗ в Шымкенте?

Обеспечение безопасности на шахтах и внедрение новых технологий – комментарий зам. управления цифровизации Карагандинской области

Цифровизация процессов на шахтах Караганды

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал крупного турнира серии "Мастерс", одержав историческую победу в Майами

В школе Байконура открыли обсерваторию и кружок астрономии