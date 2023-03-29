Новости. Выпуск от 28.03.2023 г.
Президент выступит на открытии первой сессии парламента РК нового созыва
ЦИК зарегистрировала депутатов Мажилиса
Казахстанских священослужителей научат общаться с террористами
Миссия МАГАТЭ исследует ядерно-энергетическую программу Казахстана до принятия решения по строительству АЭС
Новые логистические маршруты для экспорта казахстанской пшеницы в Европу и Турцию
О внешней торговле, альтернативных транзитных маршрутах для экспорта и импорта товаров – в интервью с управляющим директором НПП «Атамекен». М.Амриным
Как складывается ситуация с дизтопливом на фоне плановых ремонтных работ на НПЗ в Шымкенте?
Обеспечение безопасности на шахтах и внедрение новых технологий – комментарий зам. управления цифровизации Карагандинской области
Цифровизация процессов на шахтах Караганды
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал крупного турнира серии "Мастерс", одержав историческую победу в Майами
В школе Байконура открыли обсерваторию и кружок астрономии