Новости. Выпуск от 29.03.2023 г.
Правительство Казахстана сложило полномочия. Заявления Президента Токаева о политических и экономических реформах, поддержке МСБ, демонополизации экономики и задачах перед обновлённым депутатским корпусом.
Ерлан Кошанов избран спикером Мажилиса
Как проходила первая сессия Парламента?
О трансформации политической системы Казахстана, заявлениях Президента на совместном заседании Палат и задачах, поставленных перед госструктурами – в интервью с политологом Алибеком Тажибаевым
К. Токаев восстановил звание «Народный артист Казахстана»
Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане. Реализация проекта «Ауыл Аманаты» в Актюбинской области
Как решается ситуация с дизтопливом в Шымкенте?