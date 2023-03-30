Новости. Выпуск от 29.03.2023 г.

Правительство Казахстана сложило полномочия. Заявления Президента Токаева о политических и экономических реформах, поддержке МСБ, демонополизации экономики и задачах перед обновлённым депутатским корпусом.

Ерлан Кошанов избран спикером Мажилиса

Как проходила первая сессия Парламента?

О трансформации политической системы Казахстана, заявлениях Президента на совместном заседании Палат и задачах, поставленных перед госструктурами – в интервью с политологом Алибеком Тажибаевым

К. Токаев восстановил звание «Народный артист Казахстана»

Кредиты под 2,5% годовых будут выдавать жителям сёл в Казахстане. Реализация проекта «Ауыл Аманаты» в Актюбинской области

Как решается ситуация с дизтопливом в Шымкенте?