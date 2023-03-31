Новости. Выпуск от 30.03.2023 г.
Благодарственное письмо и телеграммы поздравления на имя К. Токаева
Пленарное заседание Мажилиса с участием Главы государства.
О задачах обновлённого Мажилиса и реализации поручений Президента – в интервью с вице-спикером Палаты Альтертом Рау
Председатель Конституционного суда Э. Азимова о поручениях Президента и деятельности нового органа
Государство и бизнес: открытый диалог
Аким Астаны Ж. Касымбек прокомментировал ситуацию с водообеспечением столицы
Первое в Казахстане заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрили жителю Актау
В Шымкенте пошла специальная ярмарка с участием граждан, получивших госгранты и открывших свою профессию
Школьники из Караганды изобрели уникальную модель кардиостимулятора