Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 31.03.2023, 15:06

Новости. Выпуск от 30.03.2023 г.

Благодарственное письмо и телеграммы поздравления на имя К. Токаева

Пленарное заседание Мажилиса с участием Главы государства. 

О задачах обновлённого Мажилиса и реализации поручений Президента  – в интервью с вице-спикером Палаты Альтертом Рау

Председатель Конституционного суда Э. Азимова о поручениях Президента и деятельности нового органа 

Государство и бизнес: открытый диалог

Аким Астаны Ж. Касымбек прокомментировал ситуацию с водообеспечением столицы

Первое в Казахстане заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрили жителю Актау

В Шымкенте пошла специальная ярмарка с участием граждан, получивших госгранты и открывших свою профессию

Школьники из Караганды изобрели уникальную модель кардиостимулятора

Теги:

Смотрите также