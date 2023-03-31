Новости. Выпуск от 30.03.2023 г.

Благодарственное письмо и телеграммы поздравления на имя К. Токаева

Пленарное заседание Мажилиса с участием Главы государства.

О задачах обновлённого Мажилиса и реализации поручений Президента – в интервью с вице-спикером Палаты Альтертом Рау

Председатель Конституционного суда Э. Азимова о поручениях Президента и деятельности нового органа

Государство и бизнес: открытый диалог

Аким Астаны Ж. Касымбек прокомментировал ситуацию с водообеспечением столицы

Первое в Казахстане заявление о применении процедуры внесудебного банкротства одобрили жителю Актау

В Шымкенте пошла специальная ярмарка с участием граждан, получивших госгранты и открывших свою профессию

Школьники из Караганды изобрели уникальную модель кардиостимулятора