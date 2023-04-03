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  • 03.04.2023, 12:45

Новости. Выпуск от 31.03.2023 г.

Изабель Дюмон посетит Казахстан

В Сенате обсудили вопросы оптимизации налоговых льгот в рамках поручения Президента

Председатель АРРФ РК М. Абылкасымова о мерах поддержки МСБ

О развитии приграничных территорий Казахстана и цифровизации экономики в рамках поручений Президента – в интервью с депутатом Мажилиса Екатериной Смышляевой.

 Как работает процедура банкротства физлиц в Казахстане?

Минтруда о защите трудовых прав казахстанцев – брифинг.

Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в нашу республику. Как обеспечены отечественные предприятия сырьём и что происходит с ценами на продукт?

Производство растительных масел растёт в Казахстане

Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай капусты

Книгу карагандинских ученых опубликовали в Великобритании

В Астане впервые провели национальную премию телесериалов

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