Новости. Выпуск от 31.03.2023 г.
Изабель Дюмон посетит Казахстан
В Сенате обсудили вопросы оптимизации налоговых льгот в рамках поручения Президента
Председатель АРРФ РК М. Абылкасымова о мерах поддержки МСБ
О развитии приграничных территорий Казахстана и цифровизации экономики в рамках поручений Президента – в интервью с депутатом Мажилиса Екатериной Смышляевой.
Как работает процедура банкротства физлиц в Казахстане?
Минтруда о защите трудовых прав казахстанцев – брифинг.
Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в нашу республику. Как обеспечены отечественные предприятия сырьём и что происходит с ценами на продукт?
Производство растительных масел растёт в Казахстане
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай капусты
Книгу карагандинских ученых опубликовали в Великобритании
В Астане впервые провели национальную премию телесериалов