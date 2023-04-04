Новости. Выпуск от 03.04.2023 г.

Назначен новый рукАП, новый министр иностранных дел, переназначен первый вице-премьер, заместители премьер-министра, ряд министров

О назначениях в Кабмине – мнение политолога, эксперта ИМЭП А. Токтушакова

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Ситуация с ГСМ в стране: брифинг с министром энергетики Б. Акчулаковым

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Глава медцентра УДП подписал меморандум с акиматом Акмолинской области

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