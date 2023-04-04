Новости. Выпуск от 03.04.2023 г.
Назначен новый рукАП, новый министр иностранных дел, переназначен первый вице-премьер, заместители премьер-министра, ряд министров
О назначениях в Кабмине – мнение политолога, эксперта ИМЭП А. Токтушакова
К. Токаев принял главу компании Allur
Ситуация с ГСМ в стране: брифинг с министром энергетики Б. Акчулаковым
Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+ - ситуация с добычей нефти в Казахстане?
Нацбанк в апреле планирует продать валютные резервы Нацфонда на сумму 650 млн дол
Поручения К. Токаева. Беседа с гостем в студии – депутатом мажилиса Константином Авершиным
Болашак: стартовал прием документов на второй поток
Как изменились правила поступления на госслужбу? В Академии госуправления стартовал прием документов
В «Самрук-Казына» отчитались по промежуточным итогам проекта «Комфортная школа»
В поликлинике УДП провели профилактические мероприятия по выявлению аутизма
Глава медцентра УДП подписал меморандум с акиматом Акмолинской области
Экибастузские школьники озвучивают иностранные мультфильмы на казахском языке