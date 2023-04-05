Новости. Выпуск от 04.04.2023 г.

Переназначения в Кабинете министров. Новый министр энергетики

Алихан Смаилов о росте цен на ГСМ, министры – о модернизации ЖКХ, жилищных программах и инфляции

Эксперт в сфере энергетики Алмаз Абильдаев: вопрос повышения ГСМ назрел давно

В этом году более 2 млн семей получат соцвыплаты

На программу «Ауыл Аманаты» выделят из бюджета трлн тенге

В Шымкенте построят еще несколько индустриальных зон

«Бизнеске – жол» - Антикор выявляет барьеры для бизнеса

Тепличный бизнес в Актобе – в городе построили комплекс по выращиванию овощей

В МИИР пересматривают правила определения технологически сложных объектов

В гостях студии – ведущий проекта «Торлетиниз» Арман Давлетьяров

Телеканал «Жибек Жолы» запустит новую программу с Ляйлей Султанкызы

В Туркестанской области открыли центр для поддержки детей, страдающих аутизмом