Новости. Выпуск от 04.04.2023 г.
Переназначения в Кабинете министров. Новый министр энергетики
Алихан Смаилов о росте цен на ГСМ, министры – о модернизации ЖКХ, жилищных программах и инфляции
Эксперт в сфере энергетики Алмаз Абильдаев: вопрос повышения ГСМ назрел давно
В этом году более 2 млн семей получат соцвыплаты
На программу «Ауыл Аманаты» выделят из бюджета трлн тенге
В Шымкенте построят еще несколько индустриальных зон
«Бизнеске – жол» - Антикор выявляет барьеры для бизнеса
Тепличный бизнес в Актобе – в городе построили комплекс по выращиванию овощей
В МИИР пересматривают правила определения технологически сложных объектов
В гостях студии – ведущий проекта «Торлетиниз» Арман Давлетьяров
Телеканал «Жибек Жолы» запустит новую программу с Ляйлей Султанкызы
В Туркестанской области открыли центр для поддержки детей, страдающих аутизмом