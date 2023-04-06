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  • 06.04.2023, 12:38

Новости. Выпуск от 05.04.2023 г.

К. Токаев провел совещание с руководящим составом Антикора

К. Токаев принял генсекретаря ОДКБ И. Тасмагамбетова

Президент принял М. Карабаева

Внутренние авиаперевозки обсудили в ходе заседания комитета по финансам Сената

Центр по ЧС начнет работу в РК, требования к застройщикам в сейсмоопасных зонах ужесточат

Замглавы КНБ Е. Алдажуманов прокомментировал побег С. Кудебаева

Бизнес-гранты для кандасов до 1,4 млн тенге предлагают в Минтруда

Получательница АСП из Шымкента открыла свое дело и стала предпринимателем

Поручения главы государства и приоритеты работы мажилиса обсуждаем с депутатом Никитой Шаталовым

В медцентре УДП провели международный форум по иммунизации

В Мангистауской области сохраняется опасность засыпания песком

В Павлодаре проходит выставка редких документов и писем казахских ханов

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