Новости. Выпуск от 05.04.2023 г.
К. Токаев провел совещание с руководящим составом Антикора
К. Токаев принял генсекретаря ОДКБ И. Тасмагамбетова
Президент принял М. Карабаева
Внутренние авиаперевозки обсудили в ходе заседания комитета по финансам Сената
Центр по ЧС начнет работу в РК, требования к застройщикам в сейсмоопасных зонах ужесточат
Замглавы КНБ Е. Алдажуманов прокомментировал побег С. Кудебаева
Бизнес-гранты для кандасов до 1,4 млн тенге предлагают в Минтруда
Получательница АСП из Шымкента открыла свое дело и стала предпринимателем
Поручения главы государства и приоритеты работы мажилиса обсуждаем с депутатом Никитой Шаталовым
В медцентре УДП провели международный форум по иммунизации
В Мангистауской области сохраняется опасность засыпания песком
В Павлодаре проходит выставка редких документов и писем казахских ханов