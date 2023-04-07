Новости. Выпуск от 06.04.2023 г.

Визит специального представитель Президента Франции И. Дюмон в Казахстан, встреча с Главой государства

Президент Касым-Жомарт Токаев принял Верховного муфтия и верительные грамоты у послов ряда государств

Модернизация системы таможенного администрирования

Кредитным должникам перестанут выдавать займы. О предлагаемых поправках в законы и их эффекте, а также действующих процедурах банкротства физлиц – в интервью с независимым экспертом по банковским вопросам Нуржана Биякаева

Рост цен на нефть укрепляет тенге - аналитики АФК

Об инвестполитике ЕНФП и Нацфонда на фоне банковского кризиса в США, прогнозах по базовой ставке Нацбанка, ситуации на валютном рынке – в интервью с экономистом, автором популярного телеграмм-канала Тенгеномика Галымжаном Айтказиным.

В преддверии дня науки Парк ядерных технологий ЕНУ презентует ряд новых промышленных разработок

Бибисара Асаубаева попала в первую тройку на Гран-при ФИДЕ в Индии.