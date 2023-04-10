Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 10.04.2023, 12:57

Новости. Выпуск от 07.04.2023 г.

К. Токаев принял акима Астаны

К. Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием

Вопросы здравоохранения обсудили в Мажилисе

Национальный банк оставил прежней % ставку +

На 20% увеличились расходы госбюджета

Церемония официального открытия чемпионата FIDE по шахматам

Беседуем с гостем в студии о развитии шахматного спорта в стране и планах о расширении Freedom Holding – c президентом казахстанской федерации шахмат Тимуром Турловым

В честь 125-летия Т. Жургенова «Жибек Жолы» презентует документальный фильм

Торжественное открытие научно-исследовательского института им. Е. Даленова

Первые урожаи клубники собрали в Акмолинской области

До миллиона бытовых приборов в год будет выпускать новый завод

Кокшетауским магистрантам стала доступна новая образовательная программа «Антикоррупционный комплаенс»

В Атырау проходит Северо-Каспийская региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»

Теги:

Смотрите также