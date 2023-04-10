Новости. Выпуск от 07.04.2023 г.
К. Токаев принял акима Астаны
К. Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием
Вопросы здравоохранения обсудили в Мажилисе
Национальный банк оставил прежней % ставку +
На 20% увеличились расходы госбюджета
Церемония официального открытия чемпионата FIDE по шахматам
Беседуем с гостем в студии о развитии шахматного спорта в стране и планах о расширении Freedom Holding – c президентом казахстанской федерации шахмат Тимуром Турловым
В честь 125-летия Т. Жургенова «Жибек Жолы» презентует документальный фильм
Торжественное открытие научно-исследовательского института им. Е. Даленова
Первые урожаи клубники собрали в Акмолинской области
До миллиона бытовых приборов в год будет выпускать новый завод
Кокшетауским магистрантам стала доступна новая образовательная программа «Антикоррупционный комплаенс»
В Атырау проходит Северо-Каспийская региональная выставка «Атырау Нефть и Газ»