Новости. Выпуск от 10.04.2023 г.

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан

Между ТРК Президента и Агентством Азертадж подписан меморандум

О новых векторах сотрудничества Казахстана и Азербайджана – в интервью с политологом, экспертом ИМЭП Ерсултаном Жансеитовым

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан

КТЖ укрепляет связи с Азербайджанской железной дорогой

Microsoft открывает в Казахстане мультирегиональный хаб

Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий

32 села в Карагандинской области преобразят в этом году в рамках спецпроекта "Ауыл - ел бесігі".

Шымкентский НПЗ завершает плановый ремонт: урегулирование ситуации с ГСМ

Столичная прокуратура возвращает деньги потребителям за необоснованно высокие счета за электроэнергию

В Астане проходит чемпионат мира по шахматам

Первую многопрофильную IT-школу открыли в Туркестанской области

Африканского сома успешно разводят хозяйства Шымкента