Новости. Выпуск от 10.04.2023 г.
Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан
Между ТРК Президента и Агентством Азертадж подписан меморандум
О новых векторах сотрудничества Казахстана и Азербайджана – в интервью с политологом, экспертом ИМЭП Ерсултаном Жансеитовым
Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан
КТЖ укрепляет связи с Азербайджанской железной дорогой
Microsoft открывает в Казахстане мультирегиональный хаб
Правительство утвердило Концепцию развития сельских территорий
32 села в Карагандинской области преобразят в этом году в рамках спецпроекта "Ауыл - ел бесігі".
Шымкентский НПЗ завершает плановый ремонт: урегулирование ситуации с ГСМ
Столичная прокуратура возвращает деньги потребителям за необоснованно высокие счета за электроэнергию
В Астане проходит чемпионат мира по шахматам
Первую многопрофильную IT-школу открыли в Туркестанской области
Африканского сома успешно разводят хозяйства Шымкента