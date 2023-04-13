Новости. Выпуск от 11.04.2023 г.

Президент принял главу Антикора

К. Токаев принял Р. Баталова

Пленарное заседание Сената: депутаты заявили о сложностях для инвесторов при строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Ответ Р.Скляра

Депутат Сената А.Лукин предлагает объявить мораторий на строительство объектов в горных районах Алматы

Приток прямых инвестиций достиг рекордных $28 млрд

В Актобе разработали «Дорожную карту» для решения вопросов дольщиков. В городе насчитывается 11 долгостроев

Неделя науки в Казахстане: ведущие учёные мира читают лекции в Astana IT University

О ходе чемпионата мира по шахматам и перспективах развития этого вида – в интервью с Муртасом Кажгалеевым, гроссмейстером, трёхкратным чемпионом РК по шахматам среди мужчин

Сборная Казахстана по теннису готовится к матчу с командой Польши

В Караганде стартовала природоохранная акция «Сайгак»