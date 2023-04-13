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  • 13.04.2023, 12:57

Новости. Выпуск от 12.04.2023 г.

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям

Депутаты предлагают ввести компенсации из-за роста цен на ГСМ

Защита трудовых прав нефтяников

Нефтяники из Жанаозена выехали домой - комментарий зам. Генпрокурора Ж. Умиралиева

Решаются вопросы экстрадиции С. Кудебаева, - Генпрокуратура

В порту Курык строят новую пристань

Развитие курортного города

Водителей большегрузов штрафуют в Шымкенте за деформацию дорожного полотна. Качество дорог проверили инспекторы

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