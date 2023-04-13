Новости. Выпуск от 12.04.2023 г.
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям
Депутаты предлагают ввести компенсации из-за роста цен на ГСМ
Защита трудовых прав нефтяников
Нефтяники из Жанаозена выехали домой - комментарий зам. Генпрокурора Ж. Умиралиева
Решаются вопросы экстрадиции С. Кудебаева, - Генпрокуратура
В порту Курык строят новую пристань
Развитие курортного города
Водителей большегрузов штрафуют в Шымкенте за деформацию дорожного полотна. Качество дорог проверили инспекторы