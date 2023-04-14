Новости. Выпуск от 13.04.2023 г.
К. Токаев принял министра торговли и интеграции
Глава государства принял теннисистку Елену Рыбакину
О развитии теннисного спорта и планах – в интервью с титулованной теннисисткой Е. Рыбакиной
Законодательные поправки по вопросам бизнеса представили в Мажилисе
«Самрук-Қазына» будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду «Қазақстан халқына».
КТК приостановил перевалку казахстанской нефти. Комментарий эксперта Н.Жумагулова
Первое в истории уголовное дело выиграно в Конституционном суде
Эксперты об экологической ситуации в Казахстане
«Наука и бизнес» - конференция о внедрении инновационных разработок в производство состоялась в Алматы
Казахстанская сборная по теннису готовится к матчу с Польшей
Установлены размеры пожизненных выплат спортсменам и тренерам в Казахстане
Астрономический клуб с уникальной обсерваторией действует в Павлодаре
В Караганде 98-летнему ветерану ВОВ решили устроить необычное день рождения. Под окнами устроили военные и молодеж патриотического клуба устроили концерт
Художник в Шымкенте бесплатно разрисовывает стены заброшенных домов