Новости. Выпуск от 13.04.2023 г.

К. Токаев принял министра торговли и интеграции

Глава государства принял теннисистку Елену Рыбакину

О развитии теннисного спорта и планах – в интервью с титулованной теннисисткой Е. Рыбакиной

Законодательные поправки по вопросам бизнеса представили в Мажилисе

«Самрук-Қазына» будет ежегодно выделять не менее 7% от чистого дохода общественному фонду «Қазақстан халқына».

КТК приостановил перевалку казахстанской нефти. Комментарий эксперта Н.Жумагулова

Первое в истории уголовное дело выиграно в Конституционном суде

Эксперты об экологической ситуации в Казахстане

«Наука и бизнес» - конференция о внедрении инновационных разработок в производство состоялась в Алматы

Казахстанская сборная по теннису готовится к матчу с Польшей

Установлены размеры пожизненных выплат спортсменам и тренерам в Казахстане

Астрономический клуб с уникальной обсерваторией действует в Павлодаре

В Караганде 98-летнему ветерану ВОВ решили устроить необычное день рождения. Под окнами устроили военные и молодеж патриотического клуба устроили концерт

Художник в Шымкенте бесплатно разрисовывает стены заброшенных домов