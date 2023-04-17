Новости. Выпуск от 14.04.2023 г.
К. Токаев провел телефонный разговор с Президентом Ирана
В Правительстве разработают комплексную программу поддержки МСБ
Почему отечественные предприятия лёгкой промышленности отстают от Кыргызстана, Беларуси и Узбекистана?
Реализация Нацпроекта по развитию предпринимательства. Данные Минтруда
Платные парковки Астаны проверят на законность
В Казахстане разработали концепцию по управлению активами Нацфонда до 2030 года
В Улытауской области чиновники похищали деньги инвалидов – АФМ
Прокуроры Мангистауской области выявили многочисленные нарушения прав людей с особыми потребностями
Теннис. Матч Казахстан-Польша
О ходе чемпионата мира по шахматам и развитии спорта - в интервью с Дарменом Садвакасовым, первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат
В Карагандинской области 90% частных стоматологических кабинетов не имеют сертификатов безопасности. Проблему обсудили на медконференции
Интернет-мошенничество. Новые жертвы
В Алматы презентовали новый экологический журнал Qazaq Geography