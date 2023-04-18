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  • 18.04.2023, 12:49

Новости. Выпуск от 17.04.2023 г.

К. Токаев принял помощника Генсека ООН

К. Токаев принял акима г. Алматы

Аномалии с погодой наблюдали жители столицы на выходные. Задействованы все коммунальные службы

В СКО наблюдаются переливы реки, сохраняется риск подтопления

Взрыв в Жанаозене: в ДЧС развернули оперштаб

Женская сборная по шахматам РК бросила вызов сборной мира

Интервью с капитаном сборной мира, гроссмейстером, экс-министром финансов Латвии Даной Рейзниеце-Озола

Казахстанские разработчики совместно со звездами шахмат создали обучающее приложение

Льготную ипотеку открыли для шахтеров

С/х ярмарка с ценами ниже рыночных проходит в Кокшетау

Школьники изобрели космическую станцию и стали победителями конкурса НАСА

Казахстанская сборная по теннису вышла в финальную часть Куба Билли Джин Кинг

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