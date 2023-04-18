Новости. Выпуск от 17.04.2023 г.
К. Токаев принял помощника Генсека ООН
К. Токаев принял акима г. Алматы
Аномалии с погодой наблюдали жители столицы на выходные. Задействованы все коммунальные службы
В СКО наблюдаются переливы реки, сохраняется риск подтопления
Взрыв в Жанаозене: в ДЧС развернули оперштаб
Женская сборная по шахматам РК бросила вызов сборной мира
Интервью с капитаном сборной мира, гроссмейстером, экс-министром финансов Латвии Даной Рейзниеце-Озола
Казахстанские разработчики совместно со звездами шахмат создали обучающее приложение
Льготную ипотеку открыли для шахтеров
С/х ярмарка с ценами ниже рыночных проходит в Кокшетау
Школьники изобрели космическую станцию и стали победителями конкурса НАСА
Казахстанская сборная по теннису вышла в финальную часть Куба Билли Джин Кинг