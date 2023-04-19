Новости. Выпуск от 18.04.2023 г.
К. Токаев принял генерального директора МАГАТЭ
Завтра пройдет расширенное заседание правительства с участием К. Токаева
За три года в Казахстане погибли 270 военнослужащих. Как отбирают новобранцев в армию?
Троих по делу о сепаратизме в СКО задержали, им грозит до 10 лет тюрьмы
В Актобе устраняют последствия непогоды, в семи районах области наблюдались блэкауты
С какими барьерами сталкиваются люди с инвалидностью при устройстве на работу в Казахстане?
Беседуем о возможностях и грантах для людей с особыми потребностями с вице-министром труда О. Ордабаевым
В СКО зафиксирована вспышка оспы, на карантин закрыты школы и детсады
Коммент Минздрава касательно эпидобстановки в стране (ситуация с оспой и корью)
В Казахстане с прошлого года растет объем импорта и снижается объем экспорта
Ситуация на автомобильном рынке в РК и в мире – в экономическом обзоре
В СКО 6 лет не могут завершить реконструкцию трассы «Петропавловск-Курган»
Шымкент лидирует среди регионов РК по темпам строительства жилья