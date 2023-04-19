Новости. Выпуск от 18.04.2023 г.

К. Токаев принял генерального директора МАГАТЭ

Завтра пройдет расширенное заседание правительства с участием К. Токаева

За три года в Казахстане погибли 270 военнослужащих. Как отбирают новобранцев в армию?

Троих по делу о сепаратизме в СКО задержали, им грозит до 10 лет тюрьмы

В Актобе устраняют последствия непогоды, в семи районах области наблюдались блэкауты

С какими барьерами сталкиваются люди с инвалидностью при устройстве на работу в Казахстане?

Беседуем о возможностях и грантах для людей с особыми потребностями с вице-министром труда О. Ордабаевым

В СКО зафиксирована вспышка оспы, на карантин закрыты школы и детсады

Коммент Минздрава касательно эпидобстановки в стране (ситуация с оспой и корью)

В Казахстане с прошлого года растет объем импорта и снижается объем экспорта

Ситуация на автомобильном рынке в РК и в мире – в экономическом обзоре

В СКО 6 лет не могут завершить реконструкцию трассы «Петропавловск-Курган»

Шымкент лидирует среди регионов РК по темпам строительства жилья