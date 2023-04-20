Новости. Выпуск от 19.04.2023 г.
К. Токаев обязал Кабмин провести ревизию своих поручений и обновить Стратегию 2050
Экономический блок заявлений в выступлении К. Токаева
Социальный блок заявлений в выступлении К. Токаева
Политический блок заявлений К. Токаева: многочисленные реформы продвигаются медленно
Внедрение экономических реформ в стране обсуждаем с гостем в студии – депутатом мажилиса Д. Шукижановой
Ж. Касымбек: будет разработан генплан по развитию столицы до 2035 года
Jibek Joly TV расширит территорию международного вещания
Пострадавшим в ЧП в Жанаозене выдали квартиры
В Актобе сезон фонтанов под угрозой из-за недобросовестных подрядчиков
В столице прошел гала-концерт городского конкурса «Шаттық-2023»
В Алматы при поддержке ООН состоялась премьера серила «Жалғыз емессің» о проблемах бытового насилия