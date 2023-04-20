Новости. Выпуск от 19.04.2023 г.

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Внедрение экономических реформ в стране обсуждаем с гостем в студии – депутатом мажилиса Д. Шукижановой

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