Новости. Выпуск от 20.04.2023 г.
Хоргос возобновляет свою деятельность с 24 апреля
Министр финансов Е. Жамаубаев о работе по наведению порядка на таможне
Версия побега С Кудебаева
Депутат А. Куспан: Нам необходимо укреплять нашу обороноспособность
Электронную базу с продуктами питания предложили создать депутаты сената
Политический и экономический блоки развития страны обсуждаем с гостем в студии - политологом Д. Ашимбаевым
В Астане участники круглого стола обсудили внедрение шахмат в школьную программу