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  • 21.04.2023, 13:48

Новости. Выпуск от 20.04.2023 г.

Хоргос возобновляет свою деятельность с 24 апреля

Министр финансов Е. Жамаубаев о работе по наведению порядка на таможне

Версия побега С Кудебаева

Депутат А. Куспан: Нам необходимо укреплять нашу обороноспособность

Электронную базу с продуктами питания предложили создать депутаты сената

Политический и экономический блоки развития страны обсуждаем с гостем в студии - политологом Д. Ашимбаевым

В Астане участники круглого стола обсудили внедрение шахмат в школьную программу

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