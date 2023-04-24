Новости. Выпуск от 21.04.2023 г.
К. Токаев поздравил казахстанцев с Ораза Айт
Генпрокуратура конфисковала имущества на 9,2 млрд тг
Теракт на юге РК предотвратили в КНБ
Подозреваемым по делу о сепаратизме продлили арест на 2 мес.
Построят новую газовую станцию
Жители пригородного села требуют вернуть им земли для выпаса скота
АрселорМиттал оштрафовали на 1,2 млрд тенге – второй раз за последние полгода
В Шымкенте начали внедрять в производство биотехнологии
Анонс проекта «Жибек Жолы» - «Ең ақылды»
Развитие шахмат в Казахстане и мире обсуждаем с американским гроссмейстером Ириной Круш
Как в Казахстане будут возводить школы по нацпроекту «100 комфортных школ»
В Костанае прошел международный детский конкурс вокалистов
Кабинет инклюзии открылся в столичном детском саду
Ярмарку вакансий провели в Esil University
В лесном хозяйстве Акмолинской области увеличилось количество животных
В Алматинской области к людям вышел барс