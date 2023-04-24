Новости. Выпуск от 21.04.2023 г.

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Генпрокуратура конфисковала имущества на 9,2 млрд тг

Теракт на юге РК предотвратили в КНБ

Подозреваемым по делу о сепаратизме продлили арест на 2 мес.

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