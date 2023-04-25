Новости. Выпуск от 24.04.2023 г.

Карим Масимов приговорен к 18 годам тюремного заключения

Президент принял Премьер-Министра Чехии

Чешско-казахстанский бизнес форум состоялся в Астане. Его участники обсудили новый формат сотрудничества и реализацию совместных проектов

Визит международного специального посланника ЕС по санкциям, г-на Дэвида О'Салливана в Казахстан

Глава государства примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы

Президент принял председателя Национального банка РК

О поручениях Президента, реализации политических реформ и обновлении стратегии нацбезопасности – в интервью с политологом Жанар Тулиндиновой

Дела внешней политики

Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельного законодательства в г. Алматы

В Казахстане заблокировали около 15 млн кибератак. Новую платформу вводят для борьбы с киберпреступностью

В Казахстане резко выросло число фрилансеров: как меняется рынок труда?

В Алматы состоялся международный конкурс игрушек