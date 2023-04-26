Новости. Выпуск от 25.04.2023 г.
Рабочая встреча совета по молодежной политике
Новые меры сдерживания инфляции разработали в Правительстве
Стратегические вопросы денежно-кредитной политики обсудили в Алматы на III научно-практической конференции
О влиянии госдолга на инфляцию и экономику – в интервью с известным финансистом, председателем правления Jusan Bank Нурдаулетом Айдосовым
В Казахстане будут блокировать нелегально ввезённые телефоны
О развитии цифровизации в Казахстане – в интервью с главой МЦРИАП Б. Мусиным
Сотрудничество с Афганистаном - комментарий министра торговли и интеграции С. Жумангарина
Казахстан планирует увеличить поставки в Китай. Нацкомпании «КазМунайГаз» и CNPC обсудили новые приоритеты сотрудничества
Минобороны – о новых подходах в формировании войск
На 11% выросло число правонарушений в отношении подростков
25 апреля – всемирный день ДНК
Бизнес-инкубатор для развития женского предпринимательства запускают в Актобе