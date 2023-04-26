Новости. Выпуск от 25.04.2023 г.

Рабочая встреча совета по молодежной политике

Новые меры сдерживания инфляции разработали в Правительстве

Стратегические вопросы денежно-кредитной политики обсудили в Алматы на III научно-практической конференции

О влиянии госдолга на инфляцию и экономику – в интервью с известным финансистом, председателем правления Jusan Bank Нурдаулетом Айдосовым

В Казахстане будут блокировать нелегально ввезённые телефоны

О развитии цифровизации в Казахстане – в интервью с главой МЦРИАП Б. Мусиным

Сотрудничество с Афганистаном - комментарий министра торговли и интеграции С. Жумангарина

Казахстан планирует увеличить поставки в Китай. Нацкомпании «КазМунайГаз» и CNPC обсудили новые приоритеты сотрудничества

Минобороны – о новых подходах в формировании войск

На 11% выросло число правонарушений в отношении подростков

25 апреля – всемирный день ДНК

Бизнес-инкубатор для развития женского предпринимательства запускают в Актобе