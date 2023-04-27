Новости. Выпуск от 26.04.2023 г.
Глава государства примет участие в очередной XXXII сессии АНК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил медаль первому вице-министру по ЧС Ибрагиму Кульшимбаеву за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Меры по снижению безработицы среди казахстанок рассмотрели на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте
Банки ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями заёмщиков. Также разрабатывают механизм по возмещению ущерба пострадавшим от мошенников. Законопроекты рассмотрели в Мажилисе
Депутат Мажилиса Е. Стамбеков о проблемах закредитованности населения и теневой переуступке долгов коллекторским компаниям
Вопросы обеспечения ГСМ обсудили в Сенате
О демонополизации нефтегазового и топливного рынка Казахстана – в интервью с экспертом отрасли Н.Жумагуловым
Проблемы водообеспечения Астаны обсудили в Сенате
C 1 июля работникам природоохранных учреждений установят доплату в размере 100% от оклада – Минэкологии
Димаш Кудайберген провёл церемонию первого хода на чемпионате мира по шахматам в г. Астана
Медицинский поезд стартовал в Алматы
Первых айти-специалистов выпускают вузы Караганды