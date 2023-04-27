Новости. Выпуск от 26.04.2023 г.

Глава государства примет участие в очередной XXXII сессии АНК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил медаль первому вице-министру по ЧС Ибрагиму Кульшимбаеву за помощь в ликвидации последствий землетрясения

Меры по снижению безработицы среди казахстанок рассмотрели на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте

Банки ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями заёмщиков. Также разрабатывают механизм по возмещению ущерба пострадавшим от мошенников. Законопроекты рассмотрели в Мажилисе

Депутат Мажилиса Е. Стамбеков о проблемах закредитованности населения и теневой переуступке долгов коллекторским компаниям

Вопросы обеспечения ГСМ обсудили в Сенате

О демонополизации нефтегазового и топливного рынка Казахстана – в интервью с экспертом отрасли Н.Жумагуловым

Проблемы водообеспечения Астаны обсудили в Сенате

C 1 июля работникам природоохранных учреждений установят доплату в размере 100% от оклада – Минэкологии

Димаш Кудайберген провёл церемонию первого хода на чемпионате мира по шахматам в г. Астана

Медицинский поезд стартовал в Алматы

Первых айти-специалистов выпускают вузы Караганды