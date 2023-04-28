Новости. Выпуск от 27.04.2023 г.
XXXII сессия АНК: заявления Президентка РК
О совершенствовании межэтнической политики в Казахстане и заявлениях Президента – в интервью с экспертом А. Токтушаковым
Президент о региональных ассамблеях, общенациональной гражданской идентичности
Известный блогер Иван Червинский о популяризации Казахстана в YouTubе
Законопроект «Об общественном контроле» обсудили в Мажилисе
Задержан беглый генерал С. Кудебаев
Педагоги обсудили японскую методику обучения в школах
Обновление жилищного фонда и благоустройство в Актобе – поручения Президента на совещании по вопросам СЭР
Как решают проблему с бездомными животными в Костанае – поручения Президента на совещании по вопросам СЭР