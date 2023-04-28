Новости. Выпуск от 27.04.2023 г.

XXXII сессия АНК: заявления Президентка РК

О совершенствовании межэтнической политики в Казахстане и заявлениях Президента – в интервью с экспертом А. Токтушаковым

Президент о региональных ассамблеях, общенациональной гражданской идентичности

Известный блогер Иван Червинский о популяризации Казахстана в YouTubе

Законопроект «Об общественном контроле» обсудили в Мажилисе

Задержан беглый генерал С. Кудебаев

Педагоги обсудили японскую методику обучения в школах

Обновление жилищного фонда и благоустройство в Актобе – поручения Президента на совещании по вопросам СЭР

Как решают проблему с бездомными животными в Костанае – поручения Президента на совещании по вопросам СЭР