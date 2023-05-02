Новости. Выпуск от 28.04.2023 г.
Президент ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-туркменской граниы
США готовы помочь Казахстану минимализировать экономические последствия от соблюдения антироссийских санкций
О развитии госязыка через призму активизации казахскоязычного онлайн-контента – в интервью с послом США Д. Розенблюмом
Парк дружбы Казахстана и Турции открыли в Анкаре
О развитии партнёрских отношений между Казахстаном и Ираном
Новая культура госуправления
Вынесен приговор в отношении С. Кудебаева
Антитеррористические учения в Шымкенте
Экономический форум проходит в Таразе
Президент Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлов встретился с победителями мирового чемпионата школьников по шахматам
Поезд «Саламатты Казахстан» посетил первые станции
В Национальном центре детской реабилитации провели экспертизу экзоскелета для детей - программа ОФ «Қазақстан халқына»
Травмоопасный период начался в Казахстане: ребёнок выпал из окна.
Польско-Казахский центр в Актобе проводит бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи
Благотворительное спортивно-ледовое шоу в Алматы провели студенты.