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  • 02.05.2023, 12:54

Новости. Выпуск от 28.04.2023 г.

Президент ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-туркменской граниы

США готовы помочь Казахстану минимализировать экономические последствия от соблюдения антироссийских санкций

О развитии госязыка через призму активизации казахскоязычного онлайн-контента – в интервью с послом США Д. Розенблюмом

Парк дружбы Казахстана и Турции открыли в Анкаре

О развитии партнёрских отношений между Казахстаном и Ираном

Новая культура госуправления

Вынесен приговор в отношении С. Кудебаева

Антитеррористические учения в Шымкенте

Экономический форум проходит в Таразе

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлов встретился с победителями мирового чемпионата школьников по шахматам

Поезд «Саламатты Казахстан» посетил первые станции

В Национальном центре детской реабилитации провели экспертизу экзоскелета для детей - программа ОФ «Қазақстан халқына»

Травмоопасный период начался в Казахстане: ребёнок выпал из окна.

Польско-Казахский центр в Актобе проводит бесплатные мастер-классы по оказанию первой помощи

Благотворительное спортивно-ледовое шоу в Алматы провели студенты.

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