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  • 03.05.2023, 13:55

Новости. Выпуск от 02.05.2023 г.

К. Токаев принял главу КНБ

К. Токаев принял О. Бешта

Программу льготного а/кредитования запустят через месяц. Какие изменения ожидаются в программе?

Постановление о легализации а/конструкторов вступит в силу со след недели: МВД

План продбезопасности рассмотрели в правительстве

А. Смаилов поручил внести предложения по новым тарифам на воду

Об инициативах МИИР в вопросе водоснабжения рассказывает министр Марат Карабаев

К. Токаев принял участников ЧМ по шахматам и главу ФИДЕ

Церемония закрытия шахмат состоялась в Астане

Доказать инвалидность

График работы медпоезда «Саламатты Казахстан»

Ветеранам Павлодарской области выплатят по 2 млн тенге

Просветительский караван с учеными-историками пройдется по Карагандинской области

В Астане прошел общегородской субботник

Уличные музыканты из России покоряют Алматы

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