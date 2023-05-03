Новости. Выпуск от 02.05.2023 г.
К. Токаев принял главу КНБ
К. Токаев принял О. Бешта
Программу льготного а/кредитования запустят через месяц. Какие изменения ожидаются в программе?
Постановление о легализации а/конструкторов вступит в силу со след недели: МВД
План продбезопасности рассмотрели в правительстве
А. Смаилов поручил внести предложения по новым тарифам на воду
Об инициативах МИИР в вопросе водоснабжения рассказывает министр Марат Карабаев
К. Токаев принял участников ЧМ по шахматам и главу ФИДЕ
Церемония закрытия шахмат состоялась в Астане
Доказать инвалидность
График работы медпоезда «Саламатты Казахстан»
Ветеранам Павлодарской области выплатят по 2 млн тенге
Просветительский караван с учеными-историками пройдется по Карагандинской области
В Астане прошел общегородской субботник
Уличные музыканты из России покоряют Алматы