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  • 04.05.2023, 13:16

Новости. Выпуск от 03.05.2023 г.

К. Токаев принял главу ФИФА

Поправки в соглашение ТС о свободных экономических зонах

А. Перуашев: Казахстан не должен попасть под вторичные санкции Запада

Франция готова содействовать в строительстве АЭС в РК

Э. Рахмон прибыл в Астану с официальным визитом

Казахско-таджикский бизнес-форум прошел в столице

О чем свидетельствует снижение капитализации фондового рынка и рынка акций?

Каждый миротворец – посланник мира

В Атырау провели день открытых дверей в региональном командовании «Запад»

В Семее состоялся республиканский турнир «Жас сарбаз барысы»

Пенсионер из Актобе собирает головные уборы народов мира

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