Новости. Выпуск от 03.05.2023 г.
К. Токаев принял главу ФИФА
Поправки в соглашение ТС о свободных экономических зонах
А. Перуашев: Казахстан не должен попасть под вторичные санкции Запада
Франция готова содействовать в строительстве АЭС в РК
Э. Рахмон прибыл в Астану с официальным визитом
Казахско-таджикский бизнес-форум прошел в столице
О чем свидетельствует снижение капитализации фондового рынка и рынка акций?
Каждый миротворец – посланник мира
В Атырау провели день открытых дверей в региональном командовании «Запад»
В Семее состоялся республиканский турнир «Жас сарбаз барысы»
Пенсионер из Актобе собирает головные уборы народов мира