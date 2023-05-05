Новости. Выпуск от 04.05.2023 г.
Президент Таджикистана прибыл с госвизитом в Казахстан
ТРК Президента и таджикский медиа-холдинг заключили меморандум
О перспективах двустороннего сотрудничества беседуем со старшим экспертом ИМЭП Е. Жансеитовым
Развитие транзитного потенциала ЕАЭС обсудили депутаты сената
Депутат С. Пономарев: о прозрачности добывающих отраслей
В Астане прошел день открытых дверей на военном заводе
В Алматы на Илийском полигоне прошли занятия по тактической подготовке с новобранцами
История 100-летнего ветерана ВОВ
Мультипликаторы из Шымкента снимают на собственные средства м/фильмы об истории Казахстана