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  • 10.05.2023, 12:51

Новости. Выпуск от 05.05.2023 г.

Президент: Верховный главнокомандующий провел Всеармейское совещание с представителями ВС РК

К. Токаев подписал указ о присвоении высших военных и спец. Званий

Пенсионер изобрел приспособление для оружия

Казахстанские военнослужащие успешно выступили в военном конкурсе в США

Казахстан отмечает 78 – ю годовщину окончания ВОВ. На фронт призвано 1.2 млн казахстанцев

ВОВ: акция

Специальный репортаж JJ к 9 мая: возвращение казахстанского солдата, погибшего в ВОВ. Дни памяти и скорби.

ВОВ: труженик тыла

Определены первые компании-застройщики комфортных школ

Аким Мангистауской области отчитался о проделанной работе

Ежегодная выставка отечественных производителей

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