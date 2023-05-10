Новости. Выпуск от 05.05.2023 г.
Президент: Верховный главнокомандующий провел Всеармейское совещание с представителями ВС РК
К. Токаев подписал указ о присвоении высших военных и спец. Званий
Пенсионер изобрел приспособление для оружия
Казахстанские военнослужащие успешно выступили в военном конкурсе в США
Казахстан отмечает 78 – ю годовщину окончания ВОВ. На фронт призвано 1.2 млн казахстанцев
ВОВ: акция
Специальный репортаж JJ к 9 мая: возвращение казахстанского солдата, погибшего в ВОВ. Дни памяти и скорби.
ВОВ: труженик тыла
Определены первые компании-застройщики комфортных школ
Аким Мангистауской области отчитался о проделанной работе
Ежегодная выставка отечественных производителей