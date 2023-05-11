Новости. Выпуск от 10.05.2023 г.
Касым-Жомарт Токаев посетит КНР с госвизитом, примет участие в саммите
Казахстан может предложить китайской стороне 135 дополнительных видов товаров более, чем на 1 млрд долларов
Последствия пожара на окраине Петропавловска. Идет сбор гуманитарной помощи
В Казахстане в разгаре пожароопасный период. Каким образом спасатели проводят профилактическую работу и почему не всегда удаётся избежать ЧП? Расскажут представители МЧС РК
Самокатчики теперь смогут передвигаться только при наличии водительских прав
Депутат Мажилиса Е. Смышляева заявила о необходимости внесения поправок в законопроект «О правилах дорожного движения» и усилении и ответственности водителей за безопасность на дорогах
Дома ветхие и аварийные. Сколько их в Казахстане?
В Атырау состоялась церемония открытия нового визит-центра «Сарайшык» с участием министра культуры и спорта А. Оралова
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» отправился в Жетысу
В Шымкенте родился мальчик-великан