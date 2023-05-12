Новости. Выпуск от 11.05.2023 г.
Задержан А. Мырзахметов Экс-главу НПП «Атамекен» подозревают в получении взятки
Пожар на стройке в центре столицы
Режим ЧС объявлен сегодня в Петропавловске. Погорельцам выплатят компенсацию
Совершено нападение на машину собкора МИА «Казинформ» Виктора Сутягина
В Казахстане пытались продать ребенка
М. Ашимбаев высказался о Законе «По возврату активов»
Расширение кредитования реального сектора экономики. Министры отчитываются в сенате
Перспективы развития обрабатывающей промышленности обсудили представители бизнеса и чиновники
Поручение Президента – обеспечить республику водой. Реализация
Нововведения в туристической отрасли
Депутат Асхат Рахимжанов об «утечке мозгов» из Казахстана
11-классница из Караганды Томирис Бакыт разарботала уникальную настольную игру по мотивам знаменитого романа-эпопеи Мухтара Ауэзова "Путь Абая”