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  • 12.05.2023, 12:45

Новости. Выпуск от 11.05.2023 г.

Задержан А. Мырзахметов Экс-главу НПП «Атамекен» подозревают в получении взятки

Пожар на стройке в центре столицы

Режим ЧС объявлен сегодня в Петропавловске. Погорельцам выплатят компенсацию

Совершено нападение на машину собкора МИА «Казинформ» Виктора Сутягина

В Казахстане пытались продать ребенка

М. Ашимбаев высказался о Законе «По возврату активов»

Расширение кредитования реального сектора экономики. Министры отчитываются в сенате

Перспективы развития обрабатывающей промышленности обсудили представители бизнеса и чиновники

Поручение Президента – обеспечить республику водой. Реализация

Нововведения в туристической отрасли

Депутат Асхат Рахимжанов об «утечке мозгов» из Казахстана

11-классница из Караганды Томирис Бакыт разарботала уникальную настольную игру по мотивам знаменитого романа-эпопеи Мухтара Ауэзова "Путь Абая”

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