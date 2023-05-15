Новости. Выпуск от 12.05.2023 г.

Совещание Государственного советника по госсимволам

KASE. Итоги. Апрель: объем торгов – 28.0 трлн, рост на почти 16% + ответ Нацбанка, касательно санкционной политики Европы и США

Перспективы развития экономики в Центрально-Азиатском регионе и в РК. Прогноз МВФ на этот год. + снх зам директора МВФ по ЦА

Премьер – министр А.Смаилов: средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности

Президент назначил ряд судей в регионах и уволил судью ВС

В Генпрокуратуре озвучили результаты работы по борьбе с незаконной концентрацией экономических ресурсов

Президент Токаев подписал Закон о ратификации протокола с Кыргызстаном по взаимной правовой помощи

14 мая в Турции – выборы Президент

В Казахстане откроют 9 филиалов мировых вузов. Решение приняли на Форуме Альянса азиатских университетов, который проходит в Астане

В Астане наградили победителей фестиваля талантов

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Мороженое из кумыса

12 мая международный день медсестры. О работе, которую выбирают по зову сердца

Сила духа - Алтыншаш Мукатаева (колясочница) поет и доказывает, что недуг – не повод отказаться от мечты

Сборная страны по теннису до 16 лет впервые получила путёвку на чемпионат мира