Новости. Выпуск от 12.05.2023 г.
Совещание Государственного советника по госсимволам
KASE. Итоги. Апрель: объем торгов – 28.0 трлн, рост на почти 16% + ответ Нацбанка, касательно санкционной политики Европы и США
Перспективы развития экономики в Центрально-Азиатском регионе и в РК. Прогноз МВФ на этот год. + снх зам директора МВФ по ЦА
Премьер – министр А.Смаилов: средний бизнес должен стать драйвером роста обрабатывающей промышленности
Президент назначил ряд судей в регионах и уволил судью ВС
В Генпрокуратуре озвучили результаты работы по борьбе с незаконной концентрацией экономических ресурсов
Президент Токаев подписал Закон о ратификации протокола с Кыргызстаном по взаимной правовой помощи
14 мая в Турции – выборы Президент
В Казахстане откроют 9 филиалов мировых вузов. Решение приняли на Форуме Альянса азиатских университетов, который проходит в Астане
В Астане наградили победителей фестиваля талантов
QR-коды для поиска работы
Мороженое из кумыса
12 мая международный день медсестры. О работе, которую выбирают по зову сердца
Сила духа - Алтыншаш Мукатаева (колясочница) поет и доказывает, что недуг – не повод отказаться от мечты
Сборная страны по теннису до 16 лет впервые получила путёвку на чемпионат мира