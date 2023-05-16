Новости. Выпуск от 15.05.2023 г.
К. Токаев провел заседание советов безопасности
Последствия января 2022-го: 11 сотрудников КНБ привлекают к ответственности
Цены и тарифы
Депутаты предлагают обязать блогеров указывать рекламные материалы
В Турции прошли выборы. Мнение политолога
Стратегическая дружба. Перспективы казахстанско-китайских отношений обсуждаем с гостем в студии – политологом Е. Жансейтовым
В Казахстане отмечают день семьи
Республиканский форум родителей «Ұрпақтар сабақтастығы» прошел в столице
Акмолинские школьники покоряют международные ВУЗы
К. Токаев поздравил спортсменов, завоевавших золотые медали на ЧМ по боксу
О развитии бокса и высоких достижениях наших спортсменов беседуем с олимпийским чемпионом С. Сапиевым