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  • 16.05.2023, 13:37

Новости. Выпуск от 15.05.2023 г.

К. Токаев провел заседание советов безопасности

Последствия января 2022-го: 11 сотрудников КНБ привлекают к ответственности

Цены и тарифы

Депутаты предлагают обязать блогеров указывать рекламные материалы

В Турции прошли выборы. Мнение политолога

Стратегическая дружба. Перспективы казахстанско-китайских отношений обсуждаем с гостем в студии – политологом Е. Жансейтовым

В Казахстане отмечают день семьи

Республиканский форум родителей «Ұрпақтар сабақтастығы» прошел в столице

Акмолинские школьники покоряют международные ВУЗы

К. Токаев поздравил спортсменов, завоевавших золотые медали на ЧМ по боксу

О развитии бокса и высоких достижениях наших спортсменов беседуем с олимпийским чемпионом С. Сапиевым

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