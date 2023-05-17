Новости. Выпуск от 16.05.2023 г.

К. Токаев принял председателя ЦИК

К. Токаев заслушал годовой отчет Нацбанка

А. Смаилов поручил снизить инфляцию вдвое на фоне роста ВВП

А. Саткалиев прокомментировал возможность поставок российского газа в Узбекистан

Доходы и расходы в 2022 году

Глава МИД РК провел ряд встреч с представителями ЕС

Обсуждаем международную повестку и возможности упрощения визового режима между РК и ЕС с депутатом мажилиса парламента Н.Шаталовым

Перспективы развития казахстанского-китайских отношений и анонс форума «С5+1» в Сиане

К. Токаев принял чемпионов мира по боксу

Обсуждаем развитие спорта высших достижений с министром культуры и спорта А. Ораловым

День семьи в Таразе