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  • 18.05.2023, 13:44

Новости. Выпуск от 17.05.2023 г.

К. Токаев с государственным визитом в Китае

К. Токаеву исполнилось 70 лет!!!

Астанинский хаб по делам госслужбам представил результаты исследования системы госуправления стран СНГ

Обсуждаем привлечение на госслужбу экспертов из частного сектора с зампреда АГДС А. Жолмановым

Как К. Токаева встретили в Китае

Главы иностранных государст поздравляют К. Токаева с днемрождения!

Развитие казахстанской науки

В столице прошла образовательная конференция, посвященная развитию образования в РК

В Кызылординской области представителям МСБ начислили штрафов на 82,8 млн тенге

НПП РК: комментарий по поводу налогообложения МСБ

75 семей шахтеров получили льготную ипотеку

Новый и единственный зал палеонтологии

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