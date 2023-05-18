Новости. Выпуск от 17.05.2023 г.
К. Токаев с государственным визитом в Китае
К. Токаеву исполнилось 70 лет!!!
Астанинский хаб по делам госслужбам представил результаты исследования системы госуправления стран СНГ
Обсуждаем привлечение на госслужбу экспертов из частного сектора с зампреда АГДС А. Жолмановым
Как К. Токаева встретили в Китае
Главы иностранных государст поздравляют К. Токаева с днемрождения!
Развитие казахстанской науки
В столице прошла образовательная конференция, посвященная развитию образования в РК
В Кызылординской области представителям МСБ начислили штрафов на 82,8 млн тенге
НПП РК: комментарий по поводу налогообложения МСБ
75 семей шахтеров получили льготную ипотеку
Новый и единственный зал палеонтологии