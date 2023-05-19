Новости. Выпуск от 18.05.2023 г.

Церемония встреч Глав государств-участников саммита "Центральная Азия - Китай" прошла в Сиане

К. Токаев: Визит в Китай стал успешным

47 соглашений на 22 млрд долларов подписано в КНР по итогам государственного визита Президента К.Токаева

М. Ашимбаев высказался про отношения РК и КНР (стратегические интересы + национальные в соблюдении санкционной политики

Впервые в Казахстане – уникальная операция по пересадке роговицы

Массовая гибель тюленей. Расследование причин

В Костанае построят три школы на деньги коррупционеров

Граждане ЕАЭС набрали в казахстанских банках 200 млрд тенге – Сенат

Уголовное законодательство пересмотрят в Казахстане

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Пилотный проект по газификации частных домов запустили в Карагандинской области. 300 миллионов тенге выделили из областного бюджета