Новости. Выпуск от 18.05.2023 г.
Церемония встреч Глав государств-участников саммита "Центральная Азия - Китай" прошла в Сиане
К. Токаев: Визит в Китай стал успешным
47 соглашений на 22 млрд долларов подписано в КНР по итогам государственного визита Президента К.Токаева
М. Ашимбаев высказался про отношения РК и КНР (стратегические интересы + национальные в соблюдении санкционной политики
Впервые в Казахстане – уникальная операция по пересадке роговицы
Массовая гибель тюленей. Расследование причин
В Костанае построят три школы на деньги коррупционеров
Граждане ЕАЭС набрали в казахстанских банках 200 млрд тенге – Сенат
Уголовное законодательство пересмотрят в Казахстане
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Пилотный проект по газификации частных домов запустили в Карагандинской области. 300 миллионов тенге выделили из областного бюджета