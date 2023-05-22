Новости. Выпуск от 19.05.2023 г.
Саммит «Китай – Центральная Азия»
Участники Саммита посадили «Аллею Дружбы»
Президент К.Токаев открыл консульство РК в Сиане
В рамках визита достигнута договоренность по сотрудничеству в сфере образования: ВУЗы стран Большой Азии будут работать сообща, чтобы решать глобальные вызовы. Юки Гуо – проректор университета науки и технологии (Гонконг)
В Шымкенте (побратиме Сианя) китайским инвесторам предоставляются льготы для развития бизнеса
Инвестфорум ЕС – Центральная Азия. Премьер – министр А.Смаилов, европейские инвесторы
ЕНТ начинается. Министр С.Нурбек посмотрел центр тестирования
ГП: искусственный интеллект в судах
Самрук – Казына. Поддержка предпринимателей
Как в Казахстане прошла акция «Ночь в музее»?
Награждение победителей Кубка Председателя КНБ по волейболу