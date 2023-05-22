Қазақша Русский English Кыргызча Ўзбекча

  • 22.05.2023, 13:27

Новости. Выпуск от 19.05.2023 г.

Саммит «Китай – Центральная Азия»

Участники Саммита посадили «Аллею Дружбы»

Президент К.Токаев открыл консульство РК в Сиане

В рамках визита достигнута договоренность по сотрудничеству в сфере образования: ВУЗы стран Большой Азии будут работать сообща, чтобы решать глобальные вызовы. Юки Гуо – проректор университета науки и технологии (Гонконг)

В Шымкенте (побратиме Сианя) китайским инвесторам предоставляются льготы для развития бизнеса

Инвестфорум ЕС – Центральная Азия. Премьер – министр А.Смаилов, европейские инвесторы

ЕНТ начинается. Министр С.Нурбек посмотрел центр тестирования

ГП: искусственный интеллект в судах

Самрук – Казына. Поддержка предпринимателей

Как в Казахстане прошла акция «Ночь в музее»?

Награждение победителей  Кубка Председателя КНБ по волейболу

Теги:

Смотрите также