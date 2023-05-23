Новости. Выпуск от 22.05.2023 г.
Акорда. Президент К.Токаев принял Президента Сингапура
ИНТЕРВЬЮ с главой МИД Венгрии о сотрудничестве с РК
В Алматы презентовали городской генплан до 2040 года
Э. Азимова. Конституционный Суд. Новые задачи
Бизнес – форум. Государственный визит Президента Сингапура Халимы Якоба
Экономического развития Таласского района Жамбылской области
График курсирования поезда «Саламатты Қазақстан» в области Абай
Е. Рыбакина вошла в топ-4 ракеток мира, одержав очередную победу на WTA 1000