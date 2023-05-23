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  • 23.05.2023, 12:36

Новости. Выпуск от 22.05.2023 г.

Акорда. Президент К.Токаев принял Президента Сингапура

ИНТЕРВЬЮ с главой МИД Венгрии о сотрудничестве с РК

В Алматы презентовали городской генплан до 2040 года

Э. Азимова. Конституционный Суд. Новые задачи

Бизнес – форум. Государственный визит Президента Сингапура Халимы Якоба

Экономического развития Таласского района Жамбылской области

График курсирования поезда «Саламатты Қазақстан» в области Абай

Е. Рыбакина вошла в топ-4 ракеток мира, одержав очередную победу на WTA 1000

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