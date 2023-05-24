Новости. Выпуск от 23.05.2023 г.
Телефонный разговор К. Токаева и Д. Мелони
Пожар в Абайской области – ситуация к этому часу
В Петропавловске выговор получил градоначальник за сгоревшие дома
Президент Сингапура получила звание почетного профессора Назарбаев Университета
Интервью в студии с ассоциированным профессором NU – о перспективах сотрудничества с Сингапуром в сфере образования
Международный телеканал Silk Way вошел в пакет каналов кабельного ТВ Азербайджана
В Генпрокуратуре обсудили вопросы защиты бизнеса
Заседание комитета по судебно-правовой реформе Мажилиса
Эксперты: в РК наблюдается тренд с сокращением трудоспособного населения в РК
Как в Казахстане на законодательном уровне будут бороться с харассментом
В Костанае запустили мини — предприятие по выпуску безопасных пакетов для продуктов питания. Местный инженер – конструктор вместе с дочерью намерен внести свой вклад в улучшение экологии
Развитие области Абай на 2023-2029 годы
Книга «Дастан и Арман. Начало» алматинского автора впечатлила международные издательские дома