Новости. Выпуск от 23.05.2023 г.

Телефонный разговор К. Токаева и Д. Мелони

Пожар в Абайской области – ситуация к этому часу

В Петропавловске выговор получил градоначальник за сгоревшие дома

Президент Сингапура получила звание почетного профессора Назарбаев Университета

Интервью в студии с ассоциированным профессором NU – о перспективах сотрудничества с Сингапуром в сфере образования

Международный телеканал Silk Way вошел в пакет каналов кабельного ТВ Азербайджана

В Генпрокуратуре обсудили вопросы защиты бизнеса

Заседание комитета по судебно-правовой реформе Мажилиса

Эксперты: в РК наблюдается тренд с сокращением трудоспособного населения в РК

Как в Казахстане на законодательном уровне будут бороться с харассментом

В Костанае запустили мини — предприятие по выпуску безопасных пакетов для продуктов питания. Местный инженер – конструктор вместе с дочерью намерен внести свой вклад в улучшение экологии

Развитие области Абай на 2023-2029 годы

Книга «Дастан и Арман. Начало» алматинского автора впечатлила международные издательские дома