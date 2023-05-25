Новости. Выпуск от 24.05.2023 г.

К. Токаев подписал закон касательно уплаты таможенных пошлин, налогов и пр. при перевозке таможенного транзита

Е. Карин о «Нацфонде – детям»: молодые казахстанцы смогут улучшить жилищные условия

Интервью в мобильной студии – депутат М. Магеррамов о работе над возвратом вывезенных за рубеж активов

Е. Жамаубаев о механизме возврата капитала в РК

Депутат Мажилиса Е. Смышляева о проблеме в сфере реализации сжиженного газа в стране

«КазТрансОйл» с итогами операционной деятельности

К. Токаев прибыл в Москву для участия в II евразийском эконом форуме

В Москве стартовал II евразийский эконом форум

А. Смаилов в Катаре: Казахстан готов экспортировать товаров на 243 млрд долларов

Борьба с огнем в области Абай продолжается: В МЧС провели заседание оперштаба

Развитие ядерной медицины обсудили ведущие медики РК и мира на международной конференции в больнице УДП РК

Новый терминал аэропорта Шымкента запустят до конца года

Димаш Кудайберген отмечает день рождения – интервью с И. Крутым