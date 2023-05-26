Новости. Выпуск от 25.05.2023 г.
К. Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком и расширенном составе
К. Токаев : Евразийской союз – экономическое объединение. Глава государства принял участие в ВЭС, а также Евразийском экономическом форуме в Москве
Завершение учебного года и организация отдыха детей в период каникул
Интервью: в мобильной студии с министром здравоохранения А. Гиният – вопросы ОСМС
В Семее объявлен режим ЧС из-за пожара
Кейс InCruises: почему казахстанцы продолжают вкладывать в сетевой бизнес? Мнения финансовых аналитиков и психологов
пресс-тур в Алматинский завод мостовых конструкций
мини-ярмарка вакансий прошла в столице