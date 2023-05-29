Новости. Выпуск от 26.05.2023 г.

Глава Казахстана встретил Шейха Абу-Даби

Интервью с политологом А. Тажибаевым о главных месседжах из выступления К. Токаева по интеграции внутри ЕАЭС

АФМ: 52 млрд тенге возвращено государству

Нацбанк принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%

Лесной пожар локализован

Шымкент полностью «окольцуют» к концу 2023 года

Аграрии ВКО просят убрать ограничения на вывоз семян подсолнечника

Интервью в студии – зам. министра обороны о цифровизации в армии Д. Ахмедиев

В столице прошел крупнейший в Центральной Азии хакатон Web3

Программы поддержки стартапов презентовали в Nazarbayev University

С. Нурбек в ходе рабочей поездки в Алматы: о ходе строительства студ. Общежитий