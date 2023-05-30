Новости. Выпуск от 29.05.2023 г.
Президент Казахстана о приоритетах деятельности ЕАЭС
Рабочая поездка Главы государства в Северо-Казахстанскую область
К. Токаев поздравил Р. Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции
Телефонный разговор Президентов Казахстана и Турции
Инвестклимат Казахстана обсудили в Сенате (Правчас)
Назарбаев Университет объявил об отставке Шигео Катсу
В Казахстане с 1 июля повысят соцвыплаты. Пенсионеры смогут использовать накопления на покупку жилья и лечения
О новшествах соцподдержки казахстанцев в рамках исполнения поручений Президента - в интервью с Г. Болатбековой, директором департамента АО «Государственный фонд социального стахования»
Завершение пандемии COVID-19: в Казахстане официально отменили постановления об ограничениях
Об эпидситуации в республике - в интервью с министром здравоохранения РК А. Гиният.
В Казахстане предлагают изменить порядок принудительного лечения педофилов
«Teach for Qazaqstan»: глобальный образовательный проект реализуют в Казахстане