Новости. Выпуск от 29.05.2023 г.

Президент Казахстана о приоритетах деятельности ЕАЭС

Рабочая поездка Главы государства в Северо-Казахстанскую область

К. Токаев поздравил Р. Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции

Телефонный разговор Президентов Казахстана и Турции

Инвестклимат Казахстана обсудили в Сенате (Правчас)

Назарбаев Университет объявил об отставке Шигео Катсу

В Казахстане с 1 июля повысят соцвыплаты. Пенсионеры смогут использовать накопления на покупку жилья и лечения

О новшествах соцподдержки казахстанцев в рамках исполнения поручений Президента - в интервью с Г. Болатбековой, директором департамента АО «Государственный фонд социального стахования»

Завершение пандемии COVID-19: в Казахстане официально отменили постановления об ограничениях

Об эпидситуации в республике - в интервью с министром здравоохранения РК А. Гиният.

В Казахстане предлагают изменить порядок принудительного лечения педофилов

«Teach for Qazaqstan»: глобальный образовательный проект реализуют в Казахстане