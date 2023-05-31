Новости. Выпуск от 30.05.2023 г.

Глава государства принял Ерлана Кошанова

Президент принял верительные грамоты послов ряда государств

Развитие гражданской авиации: Казахстан до конца года откроет 9 новых маршрутов

О тарифообразовании и субсидировании внутренних авиарейсов – в интервью с председателем Комитета гражданской авиации МИИР РК Т. Ластаевым

Как перевозчики намерены решать кадровые вопросы в авиации?

Техническое состояние электростанций и итоги аудита ТЭЦ в Казахстане

В Петропавловске завершили первый этап строительства новой дымоходной трубы на ТЭЦ

На миллион человек может вырасти население Астаны к 2035 году. Реализация плана по развитию столицы.

О поправках в законодательство о жилищных отношениях в интервью с зам. Председателя Мажилиса А. Рау.

В Казахстане растёт числи ВИЧ-инфицированных – Минздрав

Уникальный 3D атлас краснокнижных растений и животных Баянаульского нацпарка создали павлодарские школьники