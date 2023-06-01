Новости. Выпуск от 31.05.2023 г.
31 мая – день жертв политических репрессий. Президент Казахстана опубликовал пост в Twitter
Оригинал паспорта М. Жумабаева и тюремные записки А. Байтурсынова обнаружили в РК
Жертвам политических репрессий в Казахстане увеличат размер спецпособий с 1 июля
В Шымкенте почтили память жертв политических репрессий
Казахстан и Корея наращивают сотрудничество
Мажилис ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности стран ОДКБ
В Алматы подписали договор с подрядчиком строительства нового ТЭЦ-2 на газовом топливе
Как проходит модернизация крупных энергообъектов РК?
10,5 млрд тг выделили из бюджета для обеспечения питьевой водой жителей ВКО