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  • 01.06.2023, 12:50

Новости. Выпуск от 31.05.2023 г.

31 мая – день жертв политических репрессий.  Президент Казахстана опубликовал пост в Twitter

Оригинал паспорта М. Жумабаева и тюремные записки А. Байтурсынова обнаружили в РК

Жертвам политических репрессий в Казахстане увеличат размер спецпособий с 1 июля

В Шымкенте почтили память жертв политических репрессий

Казахстан и Корея наращивают сотрудничество

Мажилис ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности стран ОДКБ

В Алматы подписали договор с подрядчиком строительства нового ТЭЦ-2 на газовом топливе

Как проходит модернизация крупных энергообъектов РК?

10,5 млрд тг  выделили из бюджета для обеспечения питьевой водой жителей ВКО

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