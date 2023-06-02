Новости. Выпуск от 01.06.2023 г.
1 июня – день защиты детей. Поздравления Президента в Twitter
Открытие Центра инновационного творчества школьников
К. Токаев в Алматы принял министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжина
Президент принял уполномоченного по правам детей А.Саин.
Экскурсию по Акорде провели сегодня маленьким казахстанцам
Ребёнок, победивший ДЦП – как любовь и внимание родителей влияет на судьбу и здоровье детей? История одной семьи, мнения социологов
Представители фонда «Бақытты Шаңырақ» провели праздник праздник для детей с особыми потребностями
Парад близнецов прошёл в Павлодаре
Церемония открытия скульптуры «Аңсаған сәби» состоялась в Алматы
В ВКО при поддержке Фонда «Samruk-Kazyna Trust» открыли Центр раннего вмешательства и Центр для детей с аутизмом
Депутаты Сената о необходимость строительства и модернизации детских онкоцентров
Вопросы эффективность СЭЗ подняли в Сенате
Развитие угольной промышленности в реалиях обязательств по декарбонизации
Как в Астане будут решать вопросы нехватки воды?