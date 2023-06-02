Новости. Выпуск от 01.06.2023 г.

1 июня – день защиты детей. Поздравления Президента в Twitter

Открытие Центра инновационного творчества школьников

К. Токаев в Алматы принял министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжина

Президент принял уполномоченного по правам детей А.Саин.

Экскурсию по Акорде провели сегодня маленьким казахстанцам

Ребёнок, победивший ДЦП – как любовь и внимание родителей влияет на судьбу и здоровье детей? История одной семьи, мнения социологов

Представители фонда «Бақытты Шаңырақ» провели праздник праздник для детей с особыми потребностями

Парад близнецов прошёл в Павлодаре

Церемония открытия скульптуры «Аңсаған сәби» состоялась в Алматы

В ВКО при поддержке Фонда «Samruk-Kazyna Trust» открыли Центр раннего вмешательства и Центр для детей с аутизмом

Депутаты Сената о необходимость строительства и модернизации детских онкоцентров

Вопросы эффективность СЭЗ подняли в Сенате

Развитие угольной промышленности в реалиях обязательств по декарбонизации

Как в Астане будут решать вопросы нехватки воды?