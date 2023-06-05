Новости. Выпуск от 02.06.2023 г.
Президент Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Глава государства принял участие во второй встрече лидеров Центральной Азии и ЕС
О новом витке сотрудничества ЦА и ЕС – в интервью с экспертом ИМЭП Е. Жансеитовым
Казахстан построит портовый терминал в Грузии, открывая маршрут на Черное море для стран ЦА
Госсоветник Е. Карин провёл заседание Совета по молодёжной политике при Президенте РК
В СКО избрали депутата Сената от региона
Депутаты Мажилиса подняли вопросы выделения участков под ИЖС. Интервью в мобильной студии с Б. Базарбеком
Как казахстанцы чтут государственные символы нашей республики?
Парад национальной одежды прошёл в Атырау накануне Дня госсимволов РК
Карту проблем Астаны разработали в МВД
АФМ задержал зам. гендиректора «Озенмунайгаз».
Более пяти тысяч запрещённых предметов изъяли в столичном аэропорту за 3 месяца
Социально-экономическое развитие Мангистауской области