Новости. Выпуск от 05.06.2023 г.

Президент К. Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Президент принял Председателя Верховного суда

Президент принял Самал Еслямову

Год назад казахстанцы одобрили на республиканском референдуме законопроект по изменению Конституции – заявления Госсоветника Е. Карина об уникальности политических реформ

Референдум. Год спустя. О политических преобразованиях в Казахстане – в интервью с политологом А. Токтушаковым

Марш Нацгвардии и военный фестиваль состоялись в Астане в День госсимволов РК

В Каире торжественно открылась мечеть Султана Аз-Захира Бейбарса после капремонта

Казахстан продлевает добровольное сокращение нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Мнения финансового аналитика К. Курмет

Реализацию задач по вводу жилья обсудили в Правительстве

Систему региональных стандартов рассмотрели в Мажилисе

Двое казахстанцев утонули в Тайланде

Соцпроект «Саламатты Казахстан»: благотворительный концерт прошёл на станции Шар

Социально-экономическое развитие области Абай