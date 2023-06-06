Новости. Выпуск от 05.06.2023 г.
Президент К. Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Президент принял Председателя Верховного суда
Президент принял Самал Еслямову
Год назад казахстанцы одобрили на республиканском референдуме законопроект по изменению Конституции – заявления Госсоветника Е. Карина об уникальности политических реформ
Референдум. Год спустя. О политических преобразованиях в Казахстане – в интервью с политологом А. Токтушаковым
Марш Нацгвардии и военный фестиваль состоялись в Астане в День госсимволов РК
В Каире торжественно открылась мечеть Султана Аз-Захира Бейбарса после капремонта
Казахстан продлевает добровольное сокращение нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Мнения финансового аналитика К. Курмет
Реализацию задач по вводу жилья обсудили в Правительстве
Систему региональных стандартов рассмотрели в Мажилисе
Двое казахстанцев утонули в Тайланде
Соцпроект «Саламатты Казахстан»: благотворительный концерт прошёл на станции Шар
Социально-экономическое развитие области Абай